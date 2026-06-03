予兆なく結婚発表、息をのむ美しさのウェディングフォト公開　女優ムン・チェウォンの女神ビジュ | RBB TODAY

女優のムン・チェウォンがウェディングフォトを公開した。

ムン・チェウォンは6月2日にインスタグラムを更新。

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様々な絵文字とともに数枚の写真を投稿している。

公開された写真は、今年6月に結婚することを発表したムン・チェウォンのウェディングフォトだった。

ムン・チェウォンは肩が大胆にあらわになったレースのドレスを身にまとい、美しさを惜しげもなく披露。また、ショートボブが映えるドレスを着こなし、清楚で気品あふれる魅力を放つ姿も目を引く。

ウェディングフォトが公開されると、フォロワーからは「本当に綺麗すぎる」「美しすぎる花嫁。旦那さんが羨ましい」「女神降臨」「まるで天使」「言葉が出ないほど美しい」といった絶賛のコメントが寄せられた。

ムン・チェウォンは4月にSNSを通じて結婚を発表。事前の交際報道もなく、突然の報告だった。お相手の男性は一般人であるとされている。

（写真＝ムン・チェウォンInstagram）

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れ！サバ』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。

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