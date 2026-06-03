「本当に晒すぞ」BTS・JUNG KOOKがブチギレ？一部“悪質ファン”の迷惑行為に怒りあらわ | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKがファンとの特別な思い出を作るために企画した「漢江ランニング」イベントが、一部のサセン（悪質ファン）の行き過ぎた行動によって物議を醸している。

JUNG KOOKは6月1日、自身のSNSに「僕を見つけたらセルカ（自撮り）」というコメントを添え、漢江でランニングをする動画を公開した。

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動画の中でJUNG KOOKはマスクと帽子で顔の大部分を隠していたものの、撮影場所周辺の風景はそのまま映っていた。普段から漢江を訪れる人であれば、場所を容易に特定できる状況だった。

（画像＝JUNG KOOK SNS）

これを受け、一部のファンは実際にJUNG KOOKを見つけ、一緒に撮影した写真をSNSに投稿。ファンの間で大きな話題となった。

しかし、一部のファンはランニング中のJUNG KOOKを探し出すだけでなく、自宅付近まで押しかけるなど、私生活を侵害する行動に及んだという。

これに対しJUNG KOOKは、自身のSNSに「家の近くで待てって言ったわけじゃない。本当に晒すぞ」というコメントとともに、カメラに向かって拳を突き出す動画を投稿。不快感をあらわにした。

（画像＝JUNG KOOK SNS）

ファンとの交流を目的に企画されたイベントだったが、一部の過度な行動によって後味の悪い結果となった。ネット上では、芸能人の私生活を尊重すべきだとの声が相次いでいる。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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