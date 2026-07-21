服は着ているんだけど…密着ニットで浮かぶ豊かな肉体、韓国人気チアの眼福近況ショット | RBB TODAY

シンプルな装いだからこそ際立つ魅力。

韓国のチアリーダー、イ・ヨンジンがファンの視線を集めている。

【写真】豊満肉体のイ・ヨンジン

イ・ヨンジンは7月14日、自身のインスタグラムを更新。室内で撮影した複数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、グレーのノースリーブトップスにブラックパンツを合わせたラフなコーディネートを披露。派手な露出はないものの、身体のラインにフィットしたトップスが抜群のスタイルを際立たせている。

特に目を引くのは、スリムなウエストラインとのコントラストだ。椅子の上で膝を抱えるようなポーズや、飲み物を手にした自然体の仕草からは、イ・ヨンジンならではの清楚な雰囲気と女性らしい魅力が同時に感じられる。

また、長く伸ばした黒髪と透明感のある美貌も健在。飾りすぎないナチュラルな姿でありながら、その存在感は抜群だ。

投稿を目にしたファンからは、「今日も美しい」「スタイルが本当にすごい」「どんな服でも魅力的になる」「目が離せない」といった反応が寄せられている。

（写真＝イ・ヨンジンInstagram）

イ・ヨンジンは2001年10月27日生まれの24歳。現在はSSGランダース（プロ野球）、議政府KB損害保険スターズ（男子バレーボール）、大邱韓国ガス公社ペガサス（男子プロバスケットボール）のチアチームで活動している。167cmのすらりとしたスタイルと清純なビジュアルを武器に、韓国スポーツ界を代表する人気チアの一人として多くのファンを魅了している。

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