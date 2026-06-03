美しさの代償？「目が閉じられない」「起きると涙…」LE SSERAFIM宮脇咲良が驚きのストレス告白 | RBB TODAY

宮脇咲良の一風変わった悩みが話題を集めている。

6月1日に韓国で放送されたバラエティ番組『いや、でもマジで』（原題）にゲスト出演したLE SSERAFIM。

【写真】人間離れしたビジュアルの宮脇

番組で5人は、練習生時代のエピソードや、チェウォンの“芸能人病”の暴露話など、さまざまなトークを展開してスタジオを盛り上げた。

（画像＝SBS）『いや、でもマジで』に出演したLE SSERAFIM

そのなかでも特に注目を集めたのが、宮脇のトークだ。メンバーのカズハから「サクラお姉さんは本当に目が大きくて羨ましい」と言われると、「寝る時、最後までしっかりと目が閉じられないんです。（まぶたが）足りなくて。朝起きると、頬が涙で濡れています」と衝撃の事実を告白。

MCのタク・ジェフンから「家族の中では誰の目が大きいの？」と問いかけられると、サクラは「お母さんと本当にそっくりです」と、母親譲りの目元であることを明かした。

ただ、目が大きいことによるメリットもあるという。サクラは「コンタクトレンズをつけるときは楽です。片手でつけられます」と明かして笑いを誘った。

（写真提供＝OSEN）宮脇咲良

宮脇はAKB48、HKT48での活動を経て、オーディション番組から誕生した日韓混合プロジェクトグループIZ*ONEの一員として韓国での活動をスタート。その後、現在のLE SSERAFIMとして3度目のデビューを果たした。抜群のビジュアルが度々話題の的になる一方で、常人では考えられない悩みを抱えていたようだ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

■【写真】人間離れしたビジュアルの宮脇咲良

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