ボタンがはじけ飛びそう…韓国チア、“規格外のボリューム”浮き出るピチっとニットで悩殺 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが、“規格外のボリューム”を披露した。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】“規格外のボリューム”韓国チアのピチっとニット姿

公開された写真には、猫耳のカチューシャを着けてポーズをとるキム・ヒョニョンの姿が収められている。淡いブルーのニットにデニムを合わせたシンプルなコーディネートが、彼女の華やかなビジュアルと抜群のプロポーションを際立たせている。

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

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