ピチピチ衣装がはち切れそう…日本人K-POPアイドル、“ふっくら曲線”に視線集中「色気がすごい」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、ファンを魅了した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数の写真を投稿した。

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公開された写真には、ノースリーブの白シャツに黒のネクタイを締め、ローライズパンツを着用したツキの姿が収められている。タイトなシャツからは抜群のプロポーションが際立ち、艶っぽい雰囲気でファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「惚れた」「色気がすごい」「綺麗すぎる」「耐えられない…」といった反応が寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは5月6日、1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

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