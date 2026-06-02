ミニ丈チャイナドレス×美脚がまぶしい！令和に降臨した「らんま1/2」看板娘シャンプーがキュートな姿を披露 | RBB TODAY

2026年3月28、29日、東京ビッグサイトにて「AnimeJapan 2026」が開催されました。

世界最大級のアニメの祭典となる同イベントには15万人以上が来場し、多くのアニメ制作会社やメーカによる最新作の展示、限定グッズの販売、フォトスポットなどの趣向を凝らした展示を楽しんでいました。また、ステージでは人気声優によるトークショー、新作の発表なども行われこちらも多くのファンを集めていました。

もちろん同イベントにはコスプレでの参加も可能。多くのコスプレイヤーが華やかな推しのコスプレを披露していました。

本稿では「らんま1/2」シャンプーのコスプレでイベントに参加した猫乃うた（X：@NekoPikoU）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。「猫飯店」の看板娘にして作中屈指の人気を誇るキャラの一人であるシャンプー。艶やかな髪に切長の大きな目、ミニ丈チャイナにエプロンを纏った裾から伸びる美脚の健康美、令和に現れたシャンプーの色褪せない魅力に心が躍ります。

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撮影：tama（X：@tama_0811_）