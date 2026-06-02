LE SSERAFIM・宮脇咲良がメイベリン新アンバサダーに！ | RBB TODAY

メイベリン ニューヨークの新製品「ボディ マスカラ」と、新アンバサダーへの宮脇咲良の就任が明らかになった。

宮脇はグローバルに活躍するガールグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」のメンバー。宮脇を起用した新CMは2026年6月2日よりYouTubeおよびオンライン広告で公開・配信となる。

宮脇咲良はアンバサダー就任にあたり、次のようにコメントした。「世界中で愛されるメイベリン ニューヨークの新マスカラ『ボディ マスカラ』のアンバサダーに就任でき、とても光栄です。私は普段からまつ毛のシルエットにこだわっていて、特に横から見ても自然なカーブを描いていることを大切にしています。今回の『ボディ マスカラ』は、まつ毛が"むちっと濃密"に仕上がるのに、ぷるんと弾むような質感になる今までにない感覚が本当にお気に入りです。メイベリン ニューヨーク4年ぶりの自信作ということで、私自身もこのマスカラで新しい自分に出会えるのが楽しみです。6月2日から公開される新CMも、ぜひチェックしてみてくださいね！」

新CMは「まだいつものまつ毛？」という宮脇咲良の挑発的な問いかけから始まる。NYの躍動感と宮脇咲良の世界観を融合させた映像で、まつ毛の曲線美を全身のダンスで表現している。