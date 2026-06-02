45歳で妊娠に成功！「芸能界最高齢の妊婦」と話題の韓国女優、体外受精1回で授かった秘訣とは？ | RBB TODAY

女優のハン・ダガムが、45歳で妊娠に成功した秘訣を明かす。

6月3日に韓国で放送されるKBS2『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』第624回は、「奇跡のように訪れた祝福」をテーマに放送される。MCのキム・ジョンミン、ラルラル、そして妊娠21週目を迎えたハン・ダガムが出演する。

【画像】ハン・ダガム、赤ちゃんを初公開!?

同番組に初出演するハン・ダガムは、自身を「妊娠21週目の“チャルトク（赤ちゃんの愛称）”のママ、ハン・ダガムです」と紹介し、「すべてをお見せします」と意気込みを語った。

特に、“韓国芸能界最高齢の妊婦”として注目を集めているハン・ダガムは、妊娠に向けて準備してきた過程を率直に打ち明ける。

彼女は「妊娠しようと決めて、42歳から2年間かけて体づくりをした」とし、「昨年、体外受精に挑戦したところ、最初の試みで妊娠することができた」と明かし、注目を集めた。

（画像＝KBS2）ハンダガム、キム・ジョンミン（右下）

また、妊娠後も体重が2～3kgしか増えていないというハン・ダガムの健康的な食生活も公開される。ヨーグルトやドラゴンフルーツ、ブルーベリー、アサイーベリー、オリーブオイルなどを積極的に摂取している彼女は、「食事管理は自分との戦い」と語り、徹底した自己管理の秘訣を紹介した。

さらに、「チャルトクに会うため、お菓子の誘惑に打ち勝ち、ナッツ類を食べるなど健康的な食習慣を維持してきた」とし、「産婦人科医からも『とても丈夫な子宮だ』と言われた」と明かし、関心を集めた。

食生活だけでなく、運動やメンタルケアまで2年間続けてきたハン・ダガムの生活習慣が紹介されると、第1子を望んでいるMCのキム・ジョンミンも熱心にメモを取る姿を見せた。ラルラルも「ただ運が良かったわけではなかったんですね」と話し、子どもを授かるために心身ともに努力を重ねてきたハン・ダガムの姿に感動を示した。

なお、1980年生まれのハン・ダガムは2020年に一般男性と結婚。結婚から6年を経て妊娠し、“高齢出産のアイコン”と呼ばれるチェ・ジウを上回る「韓国芸能界最高齢の妊婦」として大きな話題を集めた。

ハン・ダガムの妊娠に至るまでの健康管理法は、6月3日20時30分から放送される『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』で公開される。

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