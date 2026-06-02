“次世代パフォーマンスグループ”NEXZ、初アリーナツアー東京公演で2万人熱狂！日本新曲も初披露 | RBB TODAY

『Nizi Project Season 2』から誕生したNEXZ（ネクスジ）が、初のアリーナツアーに突入した。

先立って、4月27日にリリースした韓国5作目シングル『Mmchk』は、韓国の音楽配信サービス・Bugsのリアルタイムチャートで1位を記録。同曲のMVは公開からわずか8日でYouTube再生数3000万回を突破し、初週セールスも44万枚を超えるなど、キャリアハイを更新した。

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さらに5月6日には、韓国の人気音楽番組MBC MUSIC『Show Champion』で新曲『Mmchk』が初の音楽番組1位を獲得。SNSでも関連ハッシュタグがトレンド入りするなど、大きな反響を呼んでいる。

そんなNEXZは現在、初のアリーナツアー「NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”」を開催中。その東京公演が国立代々木競技場 第一体育館で行われた。2日間で2万人を動員し、彼らの破竹の勢いを見せつける大盛況の公演となった。

撮影：田中聖太郎

本公演のテーマ“ヤンチャな青春応援団”にちなんだドラマ仕立てのオープニング映像が流れると、会場は一気にヒートアップ。映像が終わると、メンバーがまさかの客席後方のコントロールブースからサプライズ登場し、観客の度肝を抜いた。

初のアリーナツアーということで、さらなる進化を表現するべく、今回は生バンドを導入したパフォーマンスにも初挑戦。ダンサーを従えた『Legacy』で壮大に幕を開けると、リリースを控えるJapan 3rd EP『Hellmate』の世界観を思わせるロック＆ダークなアレンジの楽曲群で観客を魅了した。

中でも『One Bite』では、冒頭にSO GEONによるストーリー仕立てのダンスパフォーマンスが繰り広げられ、会場は大興奮。ライブならではのアレンジも加わり、原曲とは異なる魅力を放つステージに仕上がっていた。その後もダンサーのリフトアップや、ステージ上の出演者全員による行進、広いフォーメーションを生かした群舞など、アリーナならではのスケール感あふれる演出が続いた。

撮影：田中聖太郎

新曲『Hands up, Yo!』のパフォーマンスも圧巻だった。誰もが思わず“Hands up”“Clap”したくなるライブアンセムとして用意された楽曲で、会場の一体感はさらに高まっていく。

『Simmer（Japanese Ver.）』では、会場のボルテージが最高潮に達した。一方、映像演出を挟んでクールダウンした後は、『HYPEMAN』をきっかけに一転して明るくポップなパートへ。観客へポジティブなエネルギーを届けた。

続く『Keep on Moving』ではサインボールを投げながら、『Run With Me』では観客との大合唱を繰り広げるなど、ファンとの交流を楽しんだ。なお、『Run With Me』はStray KidsのHAN（3RACHA）が作詞を手がけた楽曲としても知られている。

MCを挟み、披露されたのは新曲『Can’t hide』。NEXZ初の失恋ソングとして用意された本楽曲は、柔らかなムードの中にほろ苦い恋の余韻を感じさせ、会場を感動で包み込んだ。

撮影：田中聖太郎

昨年の全国ツアーで感動的なラストを飾った『One Day』では、生バンドによる豊かなサウンドが楽曲の魅力をさらに引き立て、ファンとの新たな思い出を刻んだ。『Slo-mo』で温かくエモーショナルな空気に包まれた会場は、その後のバンドパフォーマンスによって再び熱気を高めていった。

そして、いよいよJapan 3rd EPのタイトル曲『Hellmate』を披露。力強いピアノコードと808ベース、オールドスクールHIPHOPを想起させるグルーヴ、DJスクラッチが印象的な楽曲で、多彩なダンスとボーカル、“Don’t stop”“Run run”といったフックが心地よく響く。

「世の中の基準や考え方に縛られず、少し反抗的に見えたとしても自分たちだけのルールと信念を信じて進み続ける」というメッセージを体現したパフォーマンスは、自由でエネルギッシュなNEXZならではの魅力が凝縮されたステージとなった。

その後、グローバルデビュー曲『Ride the Vibe（Japanese Ver.）』や『O-RLY?（Japanese Ver.）』、さらに韓国で話題を集めている『Mmchk（Japanese Ver.）』も初披露し、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

撮影：田中聖太郎

本編ラストでは、センターステージが光の演出によってバトルリングへと変貌。重厚な生バンドサウンドに乗せて『Beat-Boxer』を披露した。“パフォーマンスの名店”と称されるNEXZらしい圧倒的なステージで本編を締めくくった。

アンコールを含む全28曲を披露したNEXZは、最後まで会場を熱狂させながら公演の幕を閉じた。

なお、「NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”」は、6月12日と13日に大阪城ホールでの2days公演を控えている。

撮影：田中聖太郎写真事務所

さらに、8月16日には世界最大規模のK-POPフェスティバル「KCON LA 2026」、9月11日にはブラジルで開催される世界最大級の音楽フェス「Rock in Rio 2026」への出演も決定した。

加えて9月には、Stray Kidsが全公演でヘッドライナーを務める新音楽フェスティバル「STRAYCITY」に出演。Stray Kidsとともにコロンビア、アルゼンチン、メキシコを巡る予定だ。 確かなステージ力を武器に、“次世代パフォーマンスグループ”として国内外で着実に存在感を高めているNEXZ。今後のさらなる飛躍に期待が高まる。

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