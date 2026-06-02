一ノ瀬瑠菜、太もも露わな“セクシー赤ずきんちゃん”グラビアで魅了！誌面カット公開！ | RBB TODAY

『SPA!デジタル写真集 一ノ瀬瑠菜「るたんと甘い世界へ」』（扶桑社）が好評発売中だ。発売を記念し、誌面カットが公開された。

一ノ瀬瑠菜は2007年埼玉県生まれ。「ミスマガジン2023」で読者特別賞に選ばれ、各誌の表紙を飾るなど、グラビア界で存在感を放っている。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子

提供：週刊 SPA!編集部 撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子

今作の撮影テーマは「セクシー赤ずきんちゃん」。お花がいっぱいの花柄ビキニが表紙カットに採用されており、一ノ瀬が"甘い世界へ"と読者を誘う、一線を画したデジタル写真集に仕上がっている。

赤ずきんちゃんをイメージしたおとぎ話のヒロイン風衣装カットでは、太ももが露わとなるセクシーなショットも収録。白の長いロングソックスがファンタジー感をより際立たせており、メルヘンな世界観に引き込まれる仕上がりだ。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子

提供：週刊 SPA!編集部 撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子

さらに、頭に小鳥がとまって休憩しているように見えるキュートな髪飾りと、フリフリのブルーのビキニ姿で現実世界にプリンセスが降臨したかのような幻想的なカットも見どころのひとつ。長いレース生地を纏った異国のプリンセス風カットでは、ファッションモデル級のプロポーションと美貌が遺憾なく発揮されており、読者を魅了する。

お菓子の家を模したケーキを頬張るシーンなど、童話の世界に没入できるような演出も随所に散りばめられており、一ノ瀬の多彩な表情と世界観が堪能できる一冊となっている。