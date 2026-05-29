大林素子、男子バレー代表選手逮捕に「本当に信じられない思いで、、」会見準備も絶句 | RBB TODAY

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大林素子、男子バレー代表選手逮捕に「本当に信じられない思いで、、」会見準備も絶句

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　元バレーボール選手の大林素子が28日にXで、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反で逮捕されたことを受け、「本当に信じられない」と胸の内を明かした。

　6月のネーションズリーグに向けて合宿を行っていた男子日本代表。逮捕された28日は午後からキックオフ会見が予定されていた。

　大林はXで「今日は会見の司会で準備しておりました所　本当に残念な報告があり、会見は中止となり説明の会見に変更されました」と事件に言及。

　その際の心境について、「会見に向けて、選手の皆さんとスタンバイしておりました」「本当に信じられない思いで、、」とつづった。

　また、説明会見については「聞く事で胸が苦しくなりました」と明かし、「選手の皆さんのメンタルも心配ですしとにかく、これからの関わる環境を案じております」とコメントした。

※大林素子、男子バレー代表選手逮捕にコメント


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