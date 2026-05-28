須田亜香里、行き先をあみだくじで決定!? 海外の旅フォトブック『アカリノアルヒ』が発売決定 | RBB TODAY

タレント・須田亜香里をモデルにした海外旅フォトブック『アカリノアルヒ』（G-STYLE）が6月25日に発売するとが決定した。また発売を記念して東名阪３都市でのイベント開催も決定した。

G−STYLE VISUAL ART PHOTOBOOK須田亜香里『アカリノアルヒ』

G−STYLE VISUAL ART PHOTOBOOK須田亜香里『アカリノアルヒ』

本作は海外を舞台に、様々な景色の中、タレントが実際に楽しみ、体験する姿を収めたフォトブックシリーズの新作で、今回は須田亜香里がニュージーランドの「クライストチャーチ」を舞台に、現地の大自然や人気のワイナリーを訪れる壮大な作品となっている。

G−STYLE VISUAL ART PHOTOBOOK須田亜香里『アカリノアルヒ』

G−STYLE VISUAL ART PHOTOBOOK須田亜香里『アカリノアルヒ』

今回の撮影にはユニークなエピソードも。出版社から「スケジュールが可能であれば、好きな国を選んでいい」と告げられた須田は最後まで行き先を絞り切れず、結局あみだくじで行き先を決めて撮影地を決定したという。須田自身も「海外渡航の行き先って普段こうやって決めているんですか？」と驚いた様子の中、撮影は無事に行われた。

G−STYLE VISUAL ART PHOTOBOOK須田亜香里『アカリノアルヒ』

また発売を記念したイベントも東名阪3都市で開催される。6月20日には名古屋・ジュンク堂書店 名古屋店、6月21日には東京・書泉ブックタワー、6月27日には大阪・TSUTAYA EBISUBASHIでそれぞれ実施される。名古屋・東京の2会場では発売日前にいち早くフォトブックを入手できる貴重な機会となる。