岡田結実、料理や食器洗いを全てやってくれる夫に感謝！しかし不満も？「味が家系…」 | RBB TODAY

タレントの岡田結実が26日放送の「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）に出演。料理や食器洗いをほぼすべて夫に任せていることを明かした。

この日は「住まいのトラブル解消SP」として、自宅でのトラブルや不満をゲストが語った。話題は夫婦間で感じる小さな不満についてになり、ゲストの柳原可奈子は、夫がシャワーを使った後、毎回一番高い位置のフックに戻すことが気になると話した。司会の明石家さんまが「岡田ももめるやろ？子育ての時」と話を振ると、岡田は「私は料理を一切しなくって。洗い物も全部夫に任せていて」と、家庭内で料理や食器洗いをすべて夫がやってくれているということを明かした。これには共演したヒロミも「いい旦那なの。優しい優しい」と褒めちぎった。

岡田は夫にすべて任せる代わりに、岡田は料理にも洗い物にも一切口を出さないようにしているとのこと。しかし夫には言えない不満もあり、「料理の味付けがめちゃめちゃ家系みたいな…」と料理の味が濃すぎることが辛いと語った。すべてのメニューの味が濃いとのことだが、料理と洗い物すべてお任せということもあり、共演したケンドーコバヤシも「ええやないか」と突っ込みを入れた。