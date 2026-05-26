元ZB1ジャン・ハオ、AND2BLEとして再デビュー！「メンバー構成が素晴らしい」と自信あらわに | RBB TODAY

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元ZB1ジャン・ハオ、AND2BLEとして再デビュー！「メンバー構成が素晴らしい」と自信あらわに

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元ZB1ジャン・ハオ、AND2BLEとして再デビュー！「メンバー構成が素晴らしい」と自信あらわに
  • 元ZB1ジャン・ハオ、AND2BLEとして再デビュー！「メンバー構成が素晴らしい」と自信あらわに

AND2BLEのジャン・ハオが、新たなチームでデビューを果たす心境を語った。

5月26日午後、AND2BLEはソウルのBLUE SQUARE・ウリWONバンキングホールにて、1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』発売記念ショーケースを開催し、デビューの喜びを伝えた。

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AND2BLEはYHエンターテインメントが約4年ぶりに送り出すボーイズグループで、元ZEROBASEONEのジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンに、元EVNNEのユ・スンオンを加えた5人で構成されている。

AND2BLE
（写真提供＝OSEN）AND2BLE

ジャン・ハオは「この5人がAND2BLEという一つのチームになると聞いた時、まず最初に『メンバー構成が本当に素晴らしい』と思った。僕たちは全員ステージ経験が豊富なので、ステージを熟練しているし、その大切さを誰よりもよく理解していると思う」と明かした。

ジャン・ハオ
（写真提供＝OSEN）ジャン・ハオ

ユ・スンオンは「僕たちがしっかり作り上げていけば、本当に素晴らしいチームが誕生すると思った。K-POPの新たな歴史を作れるのではないかと感じている。練習生時代から長く息を合わせてきたので、より良い姿をお見せできるはずだ」と強い自信を見せた。

なお、ANDABLEは本日（26日）午後6時に1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

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《スポーツソウル日本版》

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