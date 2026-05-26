 KADOKAWA、「ダ・ヴィンチ」休刊を発表 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

KADOKAWA、「ダ・ヴィンチ」休刊を発表

エンタメ その他
注目記事

　月刊誌「ダ・ヴィンチ」(KADOKAWA)が26日、休刊を報告した。

「ダ・ヴィンチ」編集部公式Xは「読者の皆様へ大切なお知らせ」と題したポストを投稿。「雑誌『ダ・ヴィンチ』は2026年11月号（10/6発売）をもって休刊することに決まりました」と発表した。

　小説や漫画などを取り扱う月刊誌として1994年に創刊された本誌。32年の歴史にいったん幕を閉じることとなる。

　編集部は、「創刊以来、長きにわたり『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた皆様、並びに雑誌制作に関わってくださった関係各位に、編集部一同より心から感謝申し上げます」とつづり、「最終号まで誠心誠意、雑誌作りに取り組んでまいりますので、引き続きご愛読いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

　なお、「ダ・ヴィンチweb」については今後も運営されることが発表された。

※「ダ・ヴィンチ」が休刊を発表


アイドル誌『POTATO』7月発売の9月号をもって“休刊”へ | RBB TODAY
画像
1984年創刊のアイドル誌『POTATO』（ワン・パブリッシング）が、7月22日発売の9月号をもって休刊することが発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/20/230123.html続きを読む »

旅行情報誌『じゃらん』、35年の歴史に幕……休刊発表 | RBB TODAY
画像
創刊から35年間にわたり、旅行に役立つ情報を紹介してきた旅行情報誌『じゃらん』。同誌の出版会社「リクルート」が8日、『じゃらん』および『じゃらんムック』シリーズの“休刊”を公式サイトで発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/08/223605.html続きを読む »

ダ・ヴィンチ　2026年6月号 [雑誌]
￥855
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ダ・ヴィンチ 2026年7月号
￥950
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top