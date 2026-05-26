KADOKAWA、「ダ・ヴィンチ」休刊を発表 | RBB TODAY

月刊誌「ダ・ヴィンチ」(KADOKAWA)が26日、休刊を報告した。

「ダ・ヴィンチ」編集部公式Xは「読者の皆様へ大切なお知らせ」と題したポストを投稿。「雑誌『ダ・ヴィンチ』は2026年11月号（10/6発売）をもって休刊することに決まりました」と発表した。

小説や漫画などを取り扱う月刊誌として1994年に創刊された本誌。32年の歴史にいったん幕を閉じることとなる。

編集部は、「創刊以来、長きにわたり『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた皆様、並びに雑誌制作に関わってくださった関係各位に、編集部一同より心から感謝申し上げます」とつづり、「最終号まで誠心誠意、雑誌作りに取り組んでまいりますので、引き続きご愛読いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

なお、「ダ・ヴィンチweb」については今後も運営されることが発表された。

※「ダ・ヴィンチ」が休刊を発表

