次期朝ドラ『ブラッサム』幼少期の主人公役に村上蘭が決定！426人のオーディションで選出 | RBB TODAY

NHKは2026年度後期連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者発表第4弾として、主人公・葉野珠（はの・たま）の幼少期役に村上蘭が決定したことを発表した。また、脚本に小松與志子氏が新たに加わることも同時に発表された。

『ブラッサム』は明治・大正・昭和を駆け抜け、自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。明治30年、山口県岩国に生まれた主人公・葉野珠が、数々の苦難を乗り越えながら作家の道を切り開いていく姿を描く。葉野珠の成人期は石橋静河が演じる。

幼少期の葉野珠役・村上蘭 （C）NHK

村上蘭、石橋静河 （C）NHK

幼少期の葉野珠役は、426人が参加したオーディションを経て村上蘭が選出された。役柄は、山口県岩国の尋常小学校に通う「読み物」が大好きな葉野家の長女。村上は「朝ドラに出ることが大きな目標でした。オーディションの結果が出た時は家族と抱き合って喜びました」とコメント。「石橋静河さんにしっかり繋げられるように頑張ります。珠ちゃんが家族と向き合う様子を、みなさんも一緒に見守ってください」と視聴者に呼びかけた。

国仲涼子、石橋静河、渡部篤郎 （C）NHK

脚本は、すでに発表されていた櫻井剛氏に加え、小松與志子氏が新たに参加することが決定。小松氏は「大正から昭和へ、激動の時代を生きた小説家の宇野千代さんは、波乱の人生の苦労も悲しみも乗り越え、晩年には、人々に幸福の花びらをふりまく『花咲か婆さん』になりたいという境地に至ります。物書きの偉大な先輩を脚本に書くことの楽しみと緊張感でいっぱいです。パワー全開で頑張ってまいります」と意気込みを語った。