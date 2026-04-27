大河ドラマ「豊臣兄弟！」要潤が語る、明智光秀の「陰」と小栗旬との“緊張感” | RBB TODAY

第16回の放送を終えたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。同作で明智光秀役を演じる要潤からコメントが到着した。自身の役柄や比叡山焼き打ちシーン、信長との距離感に対するコメントを紹介する。

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■明智光秀を「陰」のキャラクターとして捉える

「豊臣兄弟！」で描かれる光秀は、どちらかといえば「陰」のキャラクターだと思います。何かあると「自分が悪かったのではないか」と考えてしまう人物で、自分の願望を語ることもほとんどありません。能動的に行動を起こすタイプには見えないですね。「本能寺の変」に至るまでの振り幅が非常に大きいキャラクターでもあると感じています。ただその中でも、公方様（足利義昭／尾上右近）のことは常に胸の内に抱えながら生きています。公方様をお守りするという思いを、光秀の大きな幹として大切にしながら演じています。

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■比叡山焼き打ちシーン――崩れそうな自分を必死に支えた

このシーンでは、自分が今にも崩れてしまいそうになるのを、必死で支えているような感覚がありました。信長（小栗旬）に命じられ、女子どもまで斬らなければならない。でも、本当はこんなことをやりたくないという気持ちだけは、絶対に捨てずに演じようと思っていました。藤吉郎（池松壮亮）に「こうするしかないのじゃ。こうするしか」と自分の本心をはき出しますが、そうすることでどうにか自分を保っていたのだと思います。第16回は、本能寺の変につながる一つの大きな山場でした。ただ、そこまでの道のりはまだ長く、これからもう一つ、二つと山が積み重なっていきます。そして、本能寺に至る時には、それが富士山よりも大きな山となり、最終的にそれをドンと壊すことになるのだと思います。

■小栗旬との初共演――意識し合う緊張感

信長の命令には絶対に従うという家臣団の中で、光秀はまだ答えが出ていない状態にいます。集団の中では少し浮いた存在なので、音楽で例えるなら、あえて周りと同じ音にははまらないようにしています。はっきりしない、あいまいな部分を奏でるようにしたいなと。だから、勝どきをあげるときなど、みんなで「おお！」と殿に応える場面でも、あまり大きな声で叫ばないようにしています。

信長を演じる小栗さんとは、今回が初めての共演です。信長を本当に深く考えていらっしゃって、一俳優としてとても尊敬しています。ただ、本能寺の変が控えていることもあって、やはりどこかお互いに意識してしまいますね。今作の撮影が終わるまでは、少し壁を作っているように思います（笑）。撮影で、細かなところでのゆるみは絶対に出したくないですし、その点は小栗さんも意識されていると思います。