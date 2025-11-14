IVE・ウォニョン、約14億円の豪邸を現金一括購入に反響…大衆が“嫉妬”より“憧れ”を抱くワケ | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、21歳という若さで137億ウォン（約14億4000万円）相当のソウル・漢南洞（ハンナムドン）の高級ヴィラを全額現金で購入したことが明らかになり、話題を集めている。

韓国の不動産業界によれば、ウォニョンは今年3月、漢南洞の「ルシードハウス」を137億ウォンで取得。抵当権（ローン担保権）が設定されていないことから全額現金で購入したとみられ、21歳でこの規模の不動産取引を成し遂げた点に驚きの声が上がっている。

ポータルサイトのニュース、オンラインコミュニティ、SNSでは、異例なほど好意的な反応が殺到している。

「21歳で137億ウォンを現金…別世界の話」「この歳でこれだけ稼ぐって、寝てる間も働いてるレベルでは？」「必死に働いてきたのが分かる、文句言える人なんていない」など、彼女の努力を称える声が圧倒的だ。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

かつて芸能人の高額不動産購入には嫉妬まじりの視線がつきまとったが、今回は「さすがウォニョン」「努力が結実した」という応援と感嘆が中心を占めている。

なぜ称賛されるのか？“嫉妬ではなく憧れ”の理由

今回、大衆が好意的に受け止めている背景には、ウォニョンが積み上げてきた“代替不可能なキャリア”がある。

137億ウォンの全額現金購入は、10代の頃から走り続けてきた努力の“確かな結果”だ。IVEの“絶対的センター”としてグループを成功へ導いたのはもちろん、個人活動でもK-POPを超えて広告界を席巻。今年だけで銀行やファッションなど8社以上のアンバサダーを務め、広告主が最も求める“Z世代のワナビー”の象徴的存在となっている。

また、デビュー以来、大きなスキャンダルもなく信頼を重ねてきた点も大きい。IVEが最近4thミニアルバム『IVE SECRET』の活動を成功裏に終え、2度目のワールドツアー・ソウル公演を3日間連続で全席完売させた実績も、彼女の収入への説得力を高めている。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

“態度と行い”が称賛の的に

さらに重要なのは、ウォニョンが常に見せてきたプロ意識と姿勢だ。

若くしてデビューしながら、番組でもステージでも隙のないプロフェッショナリズムとポジティブな態度。2024年には「ウォニョン的思考（ラッキービッキー）」という新語まで生み出し、些細な論争すら許さない徹底した自己管理と、いつも明るいエネルギーが深い信頼につながっている。

今回の不動産購入は、“ヤング＆リッチ”をめぐる社会的視線の変化も示している。かつては若い成功が嫉妬や疑念の対象になりやすかったが、今は透明な努力と正当な報酬を堂々と享受する姿に拍手が送られるようになった。

10代でデビューし、熾烈なK-POP市場で積み重ねてきた努力と忍耐を大衆も理解しているため、今回の成果は“不公平”ではなく、最も資本主義的な“正当な対価”として受け止められている。

137億ウォンの現金購入は、単なる不動産ニュースにとどまらない。ウォニョンが“Z世代の絶対的アイコン”である理由を、これ以上なく明確に示す出来事となった。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

