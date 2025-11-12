IVE・ウォニョン、ソウルの超高級住宅を全額現金で購入！21歳にして約14億4000万円の家主に | RBB TODAY

ガールズグループIVEのウォニョン（21）が、ソウル・龍山区（ヨンサング）漢南洞（ハンナムドン）にある高級ヴィラを全額現金で購入した。

11月12日、韓国の不動産業界によると、ウォニョンは今年3月、ソウル・漢南洞の「ルシードハウス」にある専有面積244㎡規模の1世帯を137億ウォン（約14億4000万円）で購入したという。登記簿上、根抵当権（ローン担保権）が設定されていないことから、全額現金で取引されたとみられている。

高級住宅街として知られる漢南洞の「UN Village」内に位置するルシードハウスは、漢江（ハンガン）と南山（ナムサン）を同時に望める贅沢な立地が特徴だ。全15戸のみで構成されており、希少性とプライバシーの確保が可能な物件として知られている。このヴィラは、女優キム・テヒと歌手RAIN（ピ）夫妻が結婚前に居住していたことでも有名だ。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

なお、2004年生まれで今年21歳のウォニョンは、IVEのメンバーとして世界的な人気を誇る。IVEは10月31日から11月2日にかけて、ソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の幕を開けた。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

