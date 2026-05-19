「事務所が何もしてくれなかった…」K-POPアイドル、“無加工”で出演したオーディション番組秘話が話題 | RBB TODAY

I.O.I出身で、宇宙少女のメンバーであるユ・ヨンジョンが、オーディション番組『PRODUCE 101』出演当時を振り返った。

5月18日に公開されたウェブバラエティ『乾杯する兄シン・ドンヨプ』（原題）には、10周年を記念して再結成したI.O.Iメンバーのチョン・ソミ、チェ・ユジョン、チョンハ、ユ・ヨンジョンが出演し、トークを繰り広げた。

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この日、ユ・ヨンジョンは『PRODUCE 101』撮影当時を振り返り、「私はもう一度出たい」とコメント。すると、チョン・ソミとチェ・ユジョンも「私も、また機会があれば出たい」と共感を示した。

ユ・ヨンジョンは、「私は本当に“ありのまま”で出演したので、今出たらもう少し上手くできる気がする」と語ったが、チョン・ソミは「それじゃ選ばれないよ」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

（画像＝『乾杯する兄シン・ドンヨプ』）ユ・ヨンジョン

これに対し、ユ・ヨンジョンは「これはオフレコだけど、私は（事務所の）デビュー組から外れたメンバーだったから、事務所がボトックスひとつ打たずに送り出した」と暴露。これにMCのシン・ドンヨプは、食べていたピザを吹き出しながら大笑いした。

ユ・ヨンジョンは、「普通はテレビに出るんだから、少しくらいケアしてくれるじゃないですか。でも当時は、今所属している宇宙少女のメンバーでもなかった。本当に事務所がボトックスひとつ打たず、そのまま送り出したんです。今出たらもっと上手くできるのに…」と惜しさをにじませた。

（記事提供＝OSEN）

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