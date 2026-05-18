「やあ、テヒョン」俳優パク・ソジュン、買い物中に親友のBTS・Vを発見？義理堅い姿が話題 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、スーパーで買い出しをしていたなか、親友のボーイズグループBTSのメンバー、Vに出会い、人々を微笑ませた。

去る5月17日、韓国で放送されたtvN『花より青春：リミテッドエディション』（原題）では、豪華な旅行を期待していた女優チョン・ユミ、パク・ソジュン、俳優チェ・ウシクのドタバタ南原（ナムウォン）旅行記が公開された。

【写真】V＆パク・ソジュン、たくましい身体つき

3人はときめきながらスーパーに入り、買い出しをした。入るやいなや、肉から買うことで意見を一致させた。続けて、手持ちの現金を考慮しながら、できるだけ節約しながら買い物を進める場面も。

買い物を続けながら、飲み物コーナーを回っていたなか、馴染みのある顔が、パク・ソジュンの目に留まった。まさに、芸能界の親友グループ“ウガ・ファミリー”のメンバーでもあるBTSのVが、モデルとして活躍しているコーラのブランドだったのだ。

（写真＝tvN）

4枚目：V、5枚目：チョン・ユミ、6枚目：手前からチェ・ウシク、パク・ソジュン

パク・ソジュンはすぐに「やあ、テヒョン（Vの本名）」と親しげに挨拶をした。これを見ていたチョン・ユミはためらうことなくコーラを手に取り、「じゃあこれにしようか？」と買い物かごへ入れ、義理をともに見せた。

その後、肉や飲み物など、必要な品物をすべて詰め込んだ3人は、レジへ移動した。ヨサンが限られているため、彼らは焦りながら表示される最終金額を確認した。心配とは裏腹に、予算内で買い出しを終えることに成功すると、3人の顔にはすぐに笑みがこぼれた。

チョン・ユミは、「今日、お金がもっと余るね」と誇らしげに話し、パク・ソジュンもやはり「かなりセーブできたよね？」と満足した様子を見せて、目を引いた。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

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