下半身がクッキリ…aespa・ジゼル、超タイトウェアで見せた完璧ボディに視線集中「異次元」 | RBB TODAY

aespaのジゼルが、抜群のスタイルを披露した。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数の写真を投稿した。

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公開された写真には、ボディラインにフィットした鮮やかなピンクのセットアップを着用したジゼルの姿が収められている。

鏡の前で自撮りをする姿や、街中でショッピングバッグを手にしたショットでは、すらりと伸びた美脚が際立ち、視線を引きつけた。

また、プールで撮影された写真ではスイムウェア姿も披露し、ファンの視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「ハワイ楽しそう」「可愛い」「スタイルが異次元」「まるでバービー人形みたい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースする予定だ。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

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