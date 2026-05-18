東方神起・チャンミン、日ごとに増す輝き…日本で白タキシード姿披露「かっこよすぎ」 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、チャンミンが日本で端正な美しさを披露した。

去る5月17日、チャンミンは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、日本語で「初めてのベルーナドームでした。MCとして参加しました。来てくださったビギストの皆さん！本当にありがとうございました。おかげさまで元気を出しながら楽しみました」というメッセージを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、同日チャンミンが埼玉・ベルーナドームで開催された授賞式「第3回アジア・スター・エンターテイナー・アワード2026（ASEA 2026）」にMCとして参加したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝チャンミンInstagram）

写真のなかのチャンミンは、白いタキシードに黒色の蝶ネクタイや、シルバーのスタッズが特徴的な黒色の衣装などを着用している。抜群のスタイルと整ったルックスで、圧倒的な存在感を示した。

投稿を目にしたファンからは、「どの衣装も素敵」「今日もイケメンやね」「かっこよすぎました」といった反応が寄せられていた。

なお、チャンミンは同日「ASEA 2026」にて、東方神起を代表して同授賞式の主要部門「ザ・プラチナム」賞を受賞した。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。

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