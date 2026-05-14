全身タトゥーを「バカみたい」と後悔し、除去したナナ　遠目からでもわかる完璧プロポーション！ | RBB TODAY

女優ナナの圧倒的なスタイルが話題を呼んでいる。

ナナは5月13日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】あんなとこや、こんなとこにも…ナナの全身タトゥー

公開された写真の彼女は、澄み渡る青空と広大な海をバックに、黒のスイムウェアに身を包んでポーズを決めている。遠目から撮影されたシルエットにもかかわらず、その抜群のスタイルと黄金比率のプロポーションは一際目を引き、見る者を圧倒する。

この完璧な姿にファンからは、「遠目からでもシルエットが完璧」「非現実的なスタイル」「まさに女神降臨」といった絶賛のコメントが殺到している。

ナナといえば、2022年に突如として全身にタトゥーを施し大きな注目を集めたが、後に母親からの説得を受け、「バカみたいだった」と後悔を口にしながら除去を進めていることを明かした。また、昨年末には自宅に侵入した強盗を自ら制圧したという衝撃的なニュースでも世間を驚かせた。強盗犯との裁判は現在も続いており、公私ともに彼女の動向に高い関心が寄せられている。

（写真＝ナナInstagram）

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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