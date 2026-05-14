上半身の布面積が…日本人K-POPアイドル、美背中全開の“ギリギリ”衣装で魅了「わあ」「キケン！」 | RBB TODAY

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上半身の布面積が…日本人K-POPアイドル、美背中全開の“ギリギリ”衣装で魅了「わあ」「キケン！」

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上半身の布面積が…日本人K-POPアイドル、美背中全開の“ギリギリ”衣装で魅了「わあ」「キケン！」
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ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、美しいプロポーションで魅了した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】上半身の布面積が…ツキ、“美背中”全開衣装

公開された写真には、バックレスデザインのボディスーツに身を包んだツキの姿が収められている。高い位置で結んだポニーテールが美しい背中のラインを引き立て、抜群のプロポーションで視線を奪った。

投稿を見たファンからは、「わあ」「後ろ姿美しすぎる…」「キケン！」「ポニーテール大好き」などのコメントが寄せられている。

ツキ
（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、5月6日に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

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《スポーツソウル日本版》

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