韓国版『花男』俳優キム・ヒョンジュン、“数億円”規模の詐欺被害を告白「複数の人に騙された…」 | RBB TODAY

ボーイズグループSS501出身のキム・ヒョンジュンが、過去に巨額の詐欺被害に遭っていた事実を明かした。

5月14日、女優ソ・ユジョンのYouTubeチャンネルに、SS501のメンバーキム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセン、キム・ギュジョンが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。

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その中でキム・ヒョンジュンは、過去に何度も詐欺被害に遭った経験があると明かし、注目を集めた。彼は「僕は詐欺被害の“トップクラス”だ」とし、「被害額は数十億ウォン（数億円）にものぼる」と告白した。

（写真＝キム・ヒョンジュンSNS）

これに対し、ソ・ユジョンが「ボイスフィッシング詐欺か？」と尋ねると、キム・ヒョンジュンは「そういうわけではなく、人に騙された。一人ではなく、複数の人たちに騙された」と説明した。

さらに「幼い頃から知り合いだった友人もいれば、長い付き合いの中で相手が変わっていく姿も見てきた」と振り返り、「ある瞬間、魅力的な提案をしてくる人がいた」と付け加え、共演者たちは驚きを隠せない様子を見せた。

◇キム・ヒョンジュン プロフィール

1986年6月6日生まれ。2005年に5人組ボーイズグループSS501のリーダーとしてデビュー。ドラマ『花より男子～Boys Over Flowers』『イタズラなkiss』『ドリームハイ』などに出演し、俳優としても活躍した。しかし2015年、元恋人との妊娠・暴行の葛藤が浮上して、大きな波紋を呼んだ。長らく続いた法廷争いの末、最終的にキム・ヒョンジュンは勝訴している。2022年2月に一般女性との結婚を発表した。

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