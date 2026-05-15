ENHYPEN・ジョンウォン、山下智久とのコラボ楽曲『声』リリース！唯一無二の歌声で映画を彩る | RBB TODAY

ENHYPENのジョンウォンが、透明感あふれる歌声でファンを魅了する。

本日（5月15日）、ジョンウォンがフィーチャリング参加した映画『正直不動産』の挿入歌『声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）』が配信リリースされた。

【本人コメント】ジョンウォン、山下智久とコラボ！

『声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）』は映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲だ。過酷な状況下でもお互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められており、山下智久の繊細で力強いボーカルとジョンウォンの透明感がありつつも芯のある歌声が美しく調和し、リスナーの心にあたたかく響く。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

2022年に放送され、その反響の大きさからスペシャルドラマ、続編となる「シーズン２」、スピンオフ・スペシャルドラマを放送するなど、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めたドラマ『正直不動産』。累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の人気漫画が原作となっており、注目を集めている映画『正直不動産』は、本日（15日）より公開される。

本楽曲は、山下智久演じる主人公・永瀬と、市原隼人演じる桐山との友情が描かれる重要なシーンで印象的に流れ、本編を彩る。グローバルグループのリーダーとして活躍し、唯一無二の歌声でグループの楽曲に深みを与えてきたジョンウォンと、山下智久が紡ぐ美しいメロディに注目が集まっている。

なお、ジョンウォンが所属するENHYPENは、5月1日～3日に開催されたソウル公演を皮切りに、21都市・全32公演にわたる4度目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'」を開幕した。

◇ジョンウォン プロフィール

2004年2月9日生まれ。本名ヤン・ジョンウォン。7歳から4年間習ったテコンドーを継続するか悩んでいた時期に道端でスカウトされ、2017年にSMエンターテインメントの練習生に。2018年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）にオーディションを経て移籍後、2020年に現在の所属事務所BELIFT LABの練習生となった。ENHYPENのリーダーであると同時に、ファンの間では「公式も認める愛されキャラ」とも。ENHYPENの各種独自コンテンツでは、実際にジョンウォンへの愛を惜しみなく表現するメンバーの姿を確認できる。

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