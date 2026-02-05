内田理央、レースあしらったボディスーツ姿を披露　上品さと大人の色気で魅了 | RBB TODAY

女優の内田理央が4日、自身のInstagramを更新。上品さと大人な色気を感じさせるボディスーツ姿を公開し、洗練されたスタイリングで注目を集めている。

内田理央（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

投稿では、イタリアンランジェリー「Intimissimi」の店舗を訪れた内田の姿を公開。シックな花が飾られた壁を背景に、黒地に白のレースがあしらわれたボディースーツを着用し、艶っぽい表情をみせている。

ウエスト部分は透け感のあるメッシュ素材になっており、程よく肌見せした大人っぽい着こなしが印象的。さらに、実際にランジェリーを手に取るショットも披露しており、Instagramではファンの注目を集めている。