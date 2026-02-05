内田理央、レースあしらったボディスーツ姿を披露　上品さと大人の色気で魅了 | RBB TODAY

女優の内田理央が4日、自身のInstagramを更新。上品さと大人な色気を感じさせるボディスーツ姿を公開し、洗練されたスタイリングで注目を集めている。
投稿では、イタリアンランジェリー「Intimissimi」の店舗を訪れた内田の姿を公開。シックな花が飾られた壁を背景に、黒地に白のレースがあしらわれたボディースーツを着用し、艶っぽい表情をみせている。
ウエスト部分は透け感のあるメッシュ素材になっており、程よく肌見せした大人っぽい着こなしが印象的。さらに、実際にランジェリーを手に取るショットも披露しており、Instagramではファンの注目を集めている。
内田理央のウエディング姿が美しい！ 沖縄・読谷村でリゾ婚体験 | RBB TODAY
内田理央が5日、自身のインスタグラムを更新。美麗なウエディングショットを含む、沖縄旅行の様子を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/06/225686.html?pickup_list_click=true続きを読む »
内田理央、美背中大胆披露のホワイトドレスで登場！ | RBB TODAY
女優の内田理央が20日、都内にて開催された光美容器ブランド「Ulike（ユーライク）」の「Ulike 新製品発表会」に出演した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/20/230125.html?pickup_list_click=true続きを読む »