「魔女の宅急便」声優キャスト・あらすじ・登場キャラクター・楽曲まとめ【金曜ロードショー放送】 | RBB TODAY

2026年5月8日21時からの「金曜ロードショー」にて、スタジオジブリの映画『魔女の宅急便』がノーカットで放送。こちらでは、『魔女の宅急便』のあらすじ、キャストなどをまとめて紹介する。

作品概要

『魔女の宅急便』場面カット

あらすじ

キキ（高山みなみ）は魔女のおかあさん・コキリ（信沢三恵子）と人間のおとうさん・オキノ（三浦浩一）に愛されて育った天真爛漫な魔女の女の子だ。

13歳になったら、一人前の魔女になるために、知らない街で一人暮らしをするのが魔女の掟。

相棒の黒猫・ジジ（佐久間レイ）と共に故郷を旅立ったキキは、海沿いの大都会・コリコを「新居」にしようと決めるのだが…。

『魔女の宅急便』場面カット

忙しない大都会に戸惑い、騒動を巻き起こして早速落ち込んでしまうキキ。

そんな中、パン屋のおかみさん・おソノ（戸田恵子）と知り合ったキキは、彼女の家の離れに下宿しながら、魔女の空を飛ぶ力を使って「お届け屋さん」をすることになった。

キキの最初の仕事は、黒猫のぬいぐるみの配達。

『魔女の宅急便』場面カット

キキは張り切るが、その道中、ぬいぐるみを森に落としてしまった!!

ぬいぐるみを探している時に森のアトリエで暮らす画学生・ウルスラ（高山みなみ）と出会ったキキは、夢を叶えるために他の女の子たちとは違う道を選んだ彼女と心を通わせる。

『魔女の宅急便』場面カット

そうしてキキが新生活に少しずつ慣れ始めていたある日。

友達のトンボ（山口勝平）がキキをパーティーに誘いに来た。

初めてのパーティーに胸をときめかせるキキは、大急ぎで仕事を片付けようとするのだが…

放送情報

2026.5.8 よる9時～11時9分放送

【劇場公開】1989年7月29日

キャスト

キキ／ウルスラ：高山みなみ

ジジ：佐久間レイ

コキリ：信沢三恵子

おソノ：戸田恵子

トンボ：山口勝平

老婦人：加藤治子

バーサ：関弘子

オキノ：三浦浩一

スタッフ

プロデューサー・脚本・監督：宮﨑駿

原作：角野栄子（福音館書店刊）

音楽：久石譲

音楽演出：高畑勲

挿入歌：荒井由実「ルージュの伝言」「やさしさに包まれたなら」

登場キャラクター

キキ（CV：高山みなみ）

13歳の見習い魔女

ジジ（CV：佐久間レイ）

キキの相棒

キキ（CV：高山みなみ）／ジジ（CV：佐久間レイ）

ウルスラ（CV：高山みなみ）

18歳の画学生

ウルスラ（CV：高山みなみ）

コキリ（CV：信沢三恵子）

キキのお母さん 正真正銘の魔女

コキリ（CV：信沢三恵子）

おソノ（CV：戸田恵子）

パン屋のおかみさん

おソノ（CV：戸田恵子）

トンボ（CV：山口勝平）

飛ぶことを夢見る13歳

トンボ（CV：山口勝平）

老婦人（CV：加藤治子）

孫娘の誕生祝いを届けるためにキキに仕事を依頼

老婦人（CV：加藤治子）

オキノ（CV：三浦浩一）

キキのお父さん 民俗学者

オキノ（CV：三浦浩一）

（C）1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N

楽曲情報

『魔女の宅急便』サウンド・トラック

1 晴れた日に…

2 旅立ち

3 海の見える街

4 空とぶ宅急便

5 パン屋の手伝い

6 仕事はじめ

7 身代わりジジ

8 ジェフ

9 大忙しのキキ

10 パーティーに間に合わない

11 オソノさんのたのみ事…

12 プロペラ自転車

13 とべない!

14 傷心のキキ

15 ウルスラの小屋へ

16 神秘なる絵

17 暴飛行の自由の冒険号

18 おじいさんのデッキブラシ

19 デッキブラシでランデブー

20 ルージュの伝言

21 やさしさに包まれたなら