入隊1カ月前に熱愛発覚後、報道陣の前にも恋人と登場！アイドル出身キム・ウソク、除隊 | RBB TODAY

俳優兼歌手キム・ウソクが軍服務を終え、ファンの元へ帰ってきた。

一方、恋人の女優カン・ナオンとの再会については、プライベートということもあり、公にはせず、注目を集めた。

【写真】報道陣の前に登場したキム・ウソク♡カン・ナオン

去る5月3日、キム・ウソクは陸軍軍楽隊での服務を終え、満期除隊した。2024年11月に入隊し、基礎軍事訓練を受けた後、軍楽隊に配属され、誠実に服務してきた彼は、約1年6カ月の軍生活を締めくくった。

除隊直後、キム・ウソクは自身のSNSを通じて敬礼する写真とともに「除隊」という短いメッセージを残し、復帰を知らせた。

公開された写真のなかの彼は、軍楽隊の制服に身を包み、一層たくましくなった姿で目を引いた。また、除隊を祝う花束とともに、兵役をともにした同僚との写真も公開し、意味深い時間を振り返った。

（左：写真＝キム・ウソクSNS、右：写真提供＝OSEN）右：カン・ナオン

今回の除隊により、自然と“コムシン（入隊した恋人を待つ女性）”生活も終わった。キム・ウソクは、入隊1カ月前の2024年10月に、女優カン・ナオンとの交際を認めた。2人はウェブドラマ『0時限目のシンデレラ』での共演をきっかけに、交際に発展した。

ただ、今回の除隊報告において、恋人との写真は公開されなかった。慎重な姿勢を見せつつも、公開恋愛を意識した行動ではないかという反応も続いている。

なお、1996年生まれのキム・ウソクは、ボーイズグループUP10TIONおよびX1の活動を経て俳優に転向し、ドラマ『不可殺―永遠を生きる者－』『フィンランドパパ』『夜になりました～人狼ヲ探セ』などで活躍してきた。

兵役を終えた彼が、今後どのような作品で復帰するのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ウソク プロフィール

1996年10月27日生まれ。韓国・大田広域市出身。身長173cm。2015年9月にボーイズグループUP10TIONのメンバーとしてデビュー。2019年に参加したMnetのオーディション番組『PRODUCE X 101』では最終順位2位となり、X1のメンバーに選抜。番組の不正疑惑によりグループが解散となる2020年1月まで活動した。2020年5月に1stミニアルバム『GREED』でソロデビュー、同年8月にウェブドラマ『TWENTY×TWENTY ～ハタチの恋～』で俳優デビュー。2024年10月、5歳年下の女優カン・ナオンとの交際を認めた。2024年11月4日に入隊し、2026年5月3日に除隊。

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