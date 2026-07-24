 【動画】5分で解説！サムスンの「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」 | RBB TODAY
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【動画】5分で解説！サムスンの「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」

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【動画】5分で解説！サムスンの「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」
  • 【動画】5分で解説！サムスンの「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」

　サムスンは新製品発表会「Galaxy Unpacked」にて「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」を発表しました。


　ここでは、これら3製品のポイントを動画で解説していきます。5分にギュっと凝縮してますので参考にしてください。

　※5分で凝縮動画


■サムスンGalazyストア（Amazon）
■Galaxy Z Fold 8
■Galaxy Fold 8 Ultra
■Galaxy Flip 8

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