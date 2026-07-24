【動画】5分で解説！サムスンの「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」 | RBB TODAY

サムスンは新製品発表会「Galaxy Unpacked」にて「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」を発表しました。

ここでは、これら3製品のポイントを動画で解説していきます。5分にギュっと凝縮してますので参考にしてください。

※5分で凝縮動画