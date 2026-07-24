【動画】5分で解説！サムスンの「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」 | RBB TODAY

サムスンは新製品発表会「Galaxy Unpacked」にて「Galaxy Z Fold 8」「Fold 8 Ultra」「Flip 8」を発表しました。
ここでは、これら3製品のポイントを動画で解説していきます。5分にギュっと凝縮してますので参考にしてください。
■サムスンGalazyストア（Amazon）
■Galaxy Z Fold 8
■Galaxy Fold 8 Ultra
■Galaxy Flip 8
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