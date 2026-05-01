ペッパーランチ、ワイルドな味わいの「にんにくジューシーステーキ」11日より期間限定販売！ | RBB TODAY

ペッパーランチは、期間限定メニュー「ワイルドにんにくジューシーステーキ」と「ねぎ塩牛タンペッパーライス」を、5月11日から販売する。

「ワイルドにんにくジューシーステーキ」

「ねぎ塩牛タンペッパーライス」

「ワイルドにんにくジューシーステーキ」は、ステーキソースにおろしにんにくを使い、ガーリックチップと揚げ焼きにんにくをのせた一品。鉄皿で提供されるステーキに、にんにくの香ばしさを重ねた、食べ応えのあるメニューとなっている。

サイズは150g、200g、300g、450gの4種類を用意。価格は150gが1,640円（税込）、200gが1,910円（税込）、300gが2,350円（税込）、450gが3,290円（税込）。

ワイルドにんにくジューシーステーキ(150g)

また、昨年も販売された「ねぎ塩牛タンペッパーライス」も復活する。ごま油の香りとにんにくを効かせた塩だれを、牛タンやねぎと合わせたメニューで、別添えのレモンと柚子胡椒で味の変化も楽しめる。

価格は、ライス普通が1,040円（税込）、ライス大盛が1,130円（税込）。牛タン1.5倍はライス普通が1,340円（税込）、ライス大盛が1,430円（税込）となる。なお、両メニューともテイクアウト、デリバリーでは販売しない。販売はペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店舗で実施される。ただし、東京競馬場店は対象外。