シャトレーゼ、こどもの日ケーキ全7種を発売！こいのぼりやしろくまモチーフも登場 | RBB TODAY

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シャトレーゼ、こどもの日ケーキ全7種を発売！こいのぼりやしろくまモチーフも登場

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こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション（税込3,890円）
  • こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション（税込3,890円）
  • こどもの日 おかしのスイーツトラック（税込4,320円）
  • こどもの日 アソートデコレーション（税込4,220円）
  • こどもの日 こいのぼりデコレーション（税込2,380円）
  • こどもの日 ひょっこりしろくま（税込380円）
  • こどもの日 かぶとケーキ（税込470円）
  • こどもの日 フルーツプリンアラモード（税込496円）

　シャトレーゼは、動物やこいのぼりをモチーフにした「こどもの日ケーキ」全7種を、全国のシャトレーゼで4月25日より数量限定・期間限定で販売する。

　ラインアップは、デコレーションケーキ4種とミニケーキ3種。「こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション」は、ホイップクリームとチョコクリームの2つの味わいを楽しめるデコレーションケーキ。フルーツを飾ったケーキの上にライオンのスイーツをのせた、見た目も楽しめる一品だ。価格は3,890円（税込）。

　「こどもの日 おかしのスイーツトラック」は、シャトレーゼのトラックをイメージしたデコレーションケーキ。スポンジでホイップクリーム、ダイス苺、シロップ漬けの洋梨と黄桃をサンドし、クリームやフルーツで華やかに仕上げている。価格は4,320円（税込）。

こどもの日 おかしのスイーツトラック（税込4,320円）

　「こどもの日 アソートデコレーション」は、苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を詰め合わせたアソートケーキ。価格は4,220円（税込）。

こどもの日 アソートデコレーション（税込4,220円）

　「こどもの日 こいのぼりデコレーション」は、こいのぼりをモチーフにした長さ18cmのケーキ。苺クリームとダイス苺をサンドし、苺でこいのぼりの鱗を、チョコレートで目やひげを表現している。価格は2,380円（税込）。

こどもの日 こいのぼりデコレーション（税込2,380円）

　ミニケーキでは、ソーダ風味ゼリーとヨーグルトクリームを組み合わせた「こどもの日 ひょっこりしろくま」（380円・税込）、バナナクリームとチョコクリームを重ねた「こどもの日 かぶとケーキ」（470円・税込）、こいのぼりのピックを飾った「こどもの日 フルーツプリンアラモード」（496円・税込）が登場する。

こどもの日 ひょっこりしろくま（税込380円）
こどもの日 かぶとケーキ（税込470円）
こどもの日 フルーツプリンアラモード（税込496円）

　販売期間は、いずれも4月25日から5月5日まで。「こどもの日 おかしのスイーツトラック」のみ4月29日からの販売となる。


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