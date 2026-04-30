庄や、初かつお・新ごぼうなど初夏の限定メニュー9品を5月1日より販売！ | RBB TODAY

大庄が展開する居酒屋「庄や」は、5月限定の旬メニュー全9品を、5月1日から31日まで全国87店舗で提供する。

技光る初夏の味覚9品登場!!全国の『庄や』87店にて

今回のメニューでは、初かつおや稚鮎、新ごぼうなど、初夏らしい食材を使った料理が並ぶ。「初かつお 刺身」と「初かつお 叩き」は各650円（税込）。グループ会社の仲卸が目利きした初かつおを店舗に直送し、店内で仕立てる。

魚介メニューでは、稚鮎を薄衣で揚げた「稚鮎の天布羅」650円（税込）も登場。稚鮎ならではの香りとほろ苦さを楽しめる一品で、酒の肴としても合わせやすい。

「稚鮎の天布羅」（650円）

野菜を使った料理では、「新ごぼうと穴子の柳川鍋」650円（税込）を用意。やわらかい新ごぼうと穴子を卵でとじた一品で、ごぼうの香りと食感がアクセントになっている。このほか、出汁を含ませた「ふきと厚揚げのたいたん」450円（税込）、「太刀魚 柚庵焼き」600円（税込）、「真いわしの生姜煮」二尾450円（税込）なども販売される。

「新ごぼうと穴子の柳川鍋」（650円）

さらに、「そら豆 茹で 又は 焼き」各550円（税込）、「アスパラの肉巻き バター醤油」550円（税込）、「自家製 ポテトチップス」380円（税込）もラインアップ。軽くつまめるものから、しっかり味わえる魚料理までそろえた内容となっている。

「ふきと厚揚げのたいたん」（450円）

季節限定の日本酒も販売される。長野・宮坂醸造の「真澄 純米吟醸 すずみさけ」は140ml 550円（税込）、福島・大七酒造の「大七 純米 生酛 爽快冷酒」は140ml 480円（税込）。初夏の料理に合わせて楽しめる冷酒として展開される。