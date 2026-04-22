岡山の渓流で流しそうめんを楽しむ！「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」2026年シーズンの営業を開始 | RBB TODAY

岡山県真庭市蒜山の「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」が、2026年シーズンの営業を開始した。今季は営業期間を広げ、4月から9月27日まで営業する。

涼水亭内観

施設内には、そうめん流しレーン5本、セルフレーン2本、テーブル席4卓を用意。そうめん流しレーンは1レーンあたり最大8名、セルフレーンは1レーンあたり5～10名、テーブル席4卓を用意。1卓あたり最大4名まで利用でき、テーブル席はペット同伴にも対応する。

涼水亭外観

メニューには、流しそうめん800円（税込）、ひるぜん焼きそば800円（税込）、アマゴの塩焼き700円（税込）、おにぎり400円（税込）、クロモジ茶300円（税込）などが並ぶ。6月からは、岡山県産小麦にクロモジを練り込んだ特製そうめんも提供予定としている。

クロモジ茶

メニュー一例

営業日は2構成で行われる。4月から6月21日までは土日祝のみで、営業時間は10時から15時まで、最終受付は14時30分。ゴールデンウィーク期間中は16時まで延長する。6月22日から9月27日までは、火曜日を除いて毎日営業し、営業時間は10時から16時まで、最終受付は15時30分となる。なお、8月4日、11日、18日、9月22日は火曜日だが営業する。