宮田愛萌が28歳の誕生日に写真展を開催！ドレス姿で登場し「ちょっとお姉さんな感じに…」 | RBB TODAY

宮田愛萌が28日、写真展&イベント『#6E0304 presents 宮田愛萌生誕祭2026 supported by 文化部特派員「宮田愛萌」&ブックファースト』を都内にて開催。これを記念して囲み取材を行った。

宮田は自身の完全撮り下ろしの写真集を月額制で毎月自宅に届けるサービス『宮田愛萌写真集制作プロジェクト「#6E0304」』を1年前に発足。同展では、この写真集の中からオフショットを厳選して集めたカットが展示されている。

宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】

宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】

この日、28歳の誕生日を迎えた宮田は、水色のドレスにティアラを付けた姿で登場。衣装について「めちゃめちゃ可愛いですよね。28歳ってお姉さんなので、ちょっとお姉さんな感じで（シルエットが）いいなと思いました。誕生日なのでティアラを付けて、ネイルもキラキラにしました」と指輪やティアラを紹介すると「結婚報告みたいですね」と笑顔を弾けさせた。

写真展について、宮田は「1年があっという間だったなと感じています。並んでいる作品を見ると、いっぱい撮ってもらったなって嬉しいです」とにっこり。

宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】

宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】

“印象に残っている撮影シーン”については「モフさんというワンちゃんをゲストに呼んだのが嬉しかったです。海で撮影をしたのですが、モフさんはまだ子犬で、私からめちゃめちゃ逃げまくるのが可愛いかったです」と声を弾ませた。

「今後、撮影でやってみたいシチュエーションは？」と聞かれると、「私がメイクを落とす動画をファンの人が喜んでくれていたので、そういう写真があったらいいなと思います」と回答。さらに「私は河童になりたくて、1人暮らしのOLさんの小さなお風呂でOLさんが飼っているカッパという設定で、全身を塗って撮影したいと言っているのですが、まだ採用されてないです。遠野（地方）のカッパは赤いので、赤いカッパになりたいです」とユニークな発想で会場をわかせた。

宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】

宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】

さらに、自身の写真やイラストがデザインされた特性ブックカバーを紹介すると「イラストは私が描きました。モフさんとうちの愛犬のミントと2匹のワンちゃんが描いてあります。文庫本を入れるのがおすすめです」とアピール。「今度はどこで展示会をやりたい？」との問いには「母校の國學院（大學）でやりたいです」と夢を明かした。

また「今日の誕生日の予定は？」振られると「今日は（イベントに）ファンの方来てくださるので、みんなからめちゃくちゃ祝ってもらおうという気持ちで来ました。両親や友達も来てくれて、お祝いしてくれるので、すごく嬉しいです」と笑顔を弾けさせた。