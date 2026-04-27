「生活力のレベルアップに励む年にします！」松田好花、27歳の誕生日報告！ | RBB TODAY

元日向坂46の松田好花が、自身の公式SNSで誕生日の報告を行った。

27日で27歳となった松田。スタッフにお祝いをしてもらった時の写真を掲載しながら、「本日4月27日松田好花27歳になりました！」と報告。「お仕事も頑張りつつ、生活力のレベルアップに励む年にします！今年もよろしくお願いします！！！！！」と綴った。

2月末にグループを卒業してからもテレビ番組に引っ張りだこで、5月放送のドラマ『架空名作劇場』（テレビ東京）では主演をつとめる。

今回の投稿には「お誕生日おめでとう」というファンからの投稿の他、ラジオ番組出演がきっかけで購入した炊飯器について触れるポストも多く、「ラジオで紹介していた炊飯器を使って、生活力上がりますように」「炊飯器購入もおめでとう」「炊飯器を上手く使って下さいね！（笑）」などの声があがっていた。