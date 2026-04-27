 「生活力のレベルアップに励む年にします！」松田好花、27歳の誕生日報告！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

「生活力のレベルアップに励む年にします！」松田好花、27歳の誕生日報告！

エンタメ ブログ
注目記事
松田好花【写真：竹内みちまろ】
  • 松田好花【写真：竹内みちまろ】

　元日向坂46の松田好花が、自身の公式SNSで誕生日の報告を行った。

　27日で27歳となった松田。スタッフにお祝いをしてもらった時の写真を掲載しながら、「本日4月27日松田好花27歳になりました！」と報告。「お仕事も頑張りつつ、生活力のレベルアップに励む年にします！今年もよろしくお願いします！！！！！」と綴った。

　2月末にグループを卒業してからもテレビ番組に引っ張りだこで、5月放送のドラマ『架空名作劇場』（テレビ東京）では主演をつとめる

　今回の投稿には「お誕生日おめでとう」というファンからの投稿の他、ラジオ番組出演がきっかけで購入した炊飯器について触れるポストも多く、「ラジオで紹介していた炊飯器を使って、生活力上がりますように」「炊飯器購入もおめでとう」「炊飯器を上手く使って下さいね！（笑）」などの声があがっていた。


日向坂46・松田好花、アイドル人生8年半の集大成！卒業セレモニーで涙「この場所でできることはやりきった。そう思うことができた」 | RBB TODAY
画像
日向坂46松田好花の卒業セレモニーで、感謝と未来への希望を語り、自作曲で締めくくった温かいステージだった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/30/243142.html続きを読む »

元日向坂46・松田好花、地上波ドラマ初主演！「存在しない名作」を勝手に作って放送 | RBB TODAY
画像
松田好花が主演し、架空の名作ドラマを創る「架空名作劇場」第2弾が5月に放送される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/04/244752.html続きを読む »
《RBB TODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top