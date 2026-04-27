「本マグロ解体ショー」週2回定期開催決定！札幌・ススキノデパートが初夏の総力祭を実施 | RBB TODAY

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「本マグロ解体ショー」週2回定期開催決定！札幌・ススキノデパートが初夏の総力祭を実施

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　北海道・札幌のススキノにある海鮮居酒屋「ススキノデパート」が、6月30日までの期間限定で初夏向けのフェアを開催している。

　毎週月曜・金曜には「本マグロ解体ショー」も実施。店内で本マグロを捌き、解体後の身を刺身や藁焼き、捌きたて本マグロ刺しとして提供する。目の前で調理工程を見られるため、食事とあわせてライブ感も楽しめる。

　さらに、北海道各地の旬の食材を取り入れる「エリアジャック」企画も継続中。3月は網走の流氷明けゆで毛ガニ、4月は旭川近郊の鶏半身揚げや富良野産アスパラ天ぷら、5月は小樽のしゃこ天や余市ワインなどが登場する。

ビュッフェ

　紅ズワイガニ食べ放題が付いた70分・90分のショートタイムプランも登場。ショートタイムプランについて、70分プランは平日6,800円（税込）、土日祝・祝前日7,900円（税込）、90分プランは平日7,800円（税込）、土日祝・祝前日8,900円（税込）で提供される。通常の120分プランより利用時間を短くすることで、価格を抑えた内容となっている。

　店舗は北海道札幌市中央区南5条西2丁目2 サイバーシティビル2F。営業時間は16時45分から22時までで、ラストオーダーは21時50分、最終入店は20時30分。


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