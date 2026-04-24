航空機内持ち込みのモバイルバッテリー、今日から新ルール開始 | RBB TODAY

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航空機内持ち込みのモバイルバッテリー、今日から新ルール開始

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　航空機のモバイルバッテリーに関する新ルールが4月24日から適用される。

　国土交通省は14日にモバイルバッテリーの機内持込みの新たなルールを発表している。近年、国内外において機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火の事例が発生していることを受け、リスク低減のために新ルールが講じられた。

　従来のルールからの追加は、「機内持込みのモバイルバッテリーは2個（160Ｗｈ以下に限る）まで 」「機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと」「機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと」の3点。

「機内持込みのモバイルバッテリーは2個」と「機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと」を遵守しなかった場合、航空法によって罰則が課される可能性がある。

　なお、従来のルールはモバイルバッテリーを預入手荷物に入れることの禁止、ワット時定格量160Whまで、ショートを防ぐために個々に保護する、収納棚に収納しないの4点。これにあらたに3点が追加された。

※国土交通省がモバイルバッテリーの機内持込みの新たなルールを発表


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