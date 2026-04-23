ディズニーシー25周年テーマの新幹線が登場！6月から期間限定で運行！ | RBB TODAY

東日本旅客鉄道（JR東日本）とオリエンタルランドは、東京ディズニーシーにて現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」を6月10日より期間限定で運行する。

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今回の特別車両は、さまざまな海の魅力から着想を得た東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調としたデザイン。アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たちや、東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィア、プロメテウス火山などが描かれ、東京ディズニーシー25周年の祝祭感を表現した特別な仕様となっている。

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車内演出においても、JR東日本の新幹線では初めて座席の枕に装飾を施すという新たな試みが導入される。このほか、座席カーテンや車内ステッカーの装飾や車内メロディなどで、車内全体が祝祭感あふれる雰囲気に包まれる設計だ。

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同車両はE5系（1編成10両）を使用し、東北・北海道新幹線の東京～新函館北斗間で「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行される予定だ。運行期間は6月10日から2027年3月上旬頃までを見込んでいる。

あわせて運行エリアの駅などには、アニバーサリーイベントを祝福できるフォトスポットも期間限定で設置される予定だ。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルWebサイトにて順次公開される。