森香澄、「DMで年収送らないで」まさかの“1000万ガチ勢”が殺到か | RBB TODAY

タレントの森香澄が「DMで年収と個人情報を送らないでくださいいい」とのポストをXで投稿し、大きな話題を呼んでいる。

​ 事の発端は、先日行われたイベント。彼女が理想の結婚相手として「年収1000万円」と発言したことがニュースになると、それを真に受けた一部のユーザーが一斉にDMで年収や個人情報を送りつけ始めた模様。

​ このファン行動に森香澄のXコメント欄では、「人気者は大変ですね…」と労るようなコメントのほか、「個人情報じゃなければ送っていいのか」「煽ってるようにみえる」など辛辣なコメントも相次いでいる。狙ってか狙わずか、ネットを大いにザワつかせる森香澄の愛されっぷりが光る珍事となった。



