森香澄、「DMで年収送らないで」まさかの“1000万ガチ勢”が殺到か | RBB TODAY

タレントの森香澄が「DMで年収と個人情報を送らないでくださいいい」とのポストをXで投稿し、大きな話題を呼んでいる。
事の発端は、先日行われたイベント。彼女が理想の結婚相手として「年収1000万円」と発言したことがニュースになると、それを真に受けた一部のユーザーが一斉にDMで年収や個人情報を送りつけ始めた模様。
このファン行動に森香澄のXコメント欄では、「人気者は大変ですね…」と労るようなコメントのほか、「個人情報じゃなければ送っていいのか」「煽ってるようにみえる」など辛辣なコメントも相次いでいる。狙ってか狙わずか、ネットを大いにザワつかせる森香澄の愛されっぷりが光る珍事となった。
森香澄、ヒップ丸見えのランジェリーカット！マシュマロみたいな‟めろボディ〟 | RBB TODAY
森香澄がランジェリーブランド「PEACH JOHN」のミューズとして、ピンク色のコルセットとフリルショーツを着用したカット写真を公開。バストケア・ヒップケアアイテムのPR用で、「マシュマロみたいなめろボディ」が目指せる製品の発売を予定している。
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森香澄、人魚風のドレス姿で貝殻の中から登場！31歳の誕生日祝いに「今年初めて！」と大喜び | RBB TODAY
森香澄が1日、都内にて行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に人魚をイメージした衣装で登場し、アピールした。
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森香澄、リボン付きワンピ＆美脚ショットに絶賛の声「キレイでかわいい」 | RBB TODAY
フリーアナウンサーの森香澄が12日、自身のインスタグラムを更新。リボン付きワンピ＆美脚ショットを公開した。
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「髪を切ってレイヤーを入れてみました」森香澄の投稿写真にファン歓喜「やばい」「ぎゃんかわいい」 | RBB TODAY
森香澄が24日、自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを公開した。
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