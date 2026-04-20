 柴咲コウ、北海道での生活明かす！-20度の極寒「つららが1メートル」母の死が人生観に影響 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

柴咲コウ、北海道での生活明かす！-20度の極寒「つららが1メートル」母の死が人生観に影響

エンタメ ブログ
注目記事
柴咲コウ【撮影：小宮山あきの】
  • 柴咲コウ【撮影：小宮山あきの】

　女優の柴咲コウが、19日放送のトーク番組『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演し、北海道での暮らしや自身の人生観について語った。

　番組では、両親の故郷である北海道に建てた自宅での生活をVTRで公開。森に囲まれた環境で、「虫の音がうるさいくらい」と語るほどの暮らしぶりを明かした。もともとは「両親が北海道出身だったので、父に住んでほしかった」といい、「父が北海道を好きで『帰りたい』と言っていたので家を建てたが、実際には全然来てくれなくて。自分が利用している感じです」とユーモアを交えて語った。

　一方で冬はマイナス20度にも達し、「つららが1メートルくらいになります」と語るなど、厳しい寒さの中での暮らしぶりも紹介。薪ストーブのある生活の中で薪割りを行うこともあるといい、自然と向き合う日々を明かした。現在は北海道と都内を行き来する2拠点生活を送っているという。

　こうしたライフスタイルの背景には、19歳で母親を亡くした経験があるといい「どこを改善すれば長生きできたのか」と考えたことが、人生観の変化につながったと回顧。その思いは、環境問題への関心や取り組みにも影響していると語った。

　現在は、自身で会社を設立し、環境に配慮した活動や発信を行うほか、2018年には環境特別広報大使にも就任。さらに音楽フェスの開催など、多岐にわたる分野で精力的に取り組んでいる。自然と向き合いながら生きる現在の姿や、その原点となった過去について語る場面が印象的な放送となった。


柴咲コウ、年齢を非公表にした理由を告白！ | RBB TODAY
画像
4月19日放送のMBS「日曜日の初耳学」にて柴咲コウと岩田剛典の2大カリスマがリモートインタビュー企画に登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/17/246733.html続きを読む »

柴咲コウ、突然金髪に!?「かわいいいいいいい」「別人みたい」 | RBB TODAY
画像
女優の柴咲コウが1日、Instagram（インスタグラム）を更新。イメチェンした姿を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/01/195771.html続きを読む »

ACTOR'S THE BEST ~Melodies of Screens~ (通常盤) - 柴咲コウ
￥2,827
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
邂逅 (通常盤)
￥3,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

柴咲コウ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top