BABYMONSTER新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」音源一部公開　6月8日デジタルシングル発売へ | RBB TODAY

BABYMONSTERのデジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』の音源の一部とMVティーザーが公開された。

YGエンタテインメントは公式ブログに『BABYMONSTER - "SUGAR HONEY ICE TEA\" M/V TEASER』を掲載。爽やかなライムグリーン、シックなブルー、ラブリーなピンクトーンのスタイリングなど、BABYMONSTERの多彩な魅力を垣間見ることができる映像だ。

ティーザーではメンバーのキレのあるダンスラインと堂々とした姿勢が印象的。曲名を連想させる甘いデザートを運んで味わう場面やニュースインタビューを行う姿でミュージックビデオ本編への興味を高めている。

同時に公開された楽曲は中毒性満載で、リズミカルなベースとその上に乗せられた感覚的なシンセサウンドが耳に残る仕上がりとなっている。

以前BABYMONSTERのサマーソングとして人気を博した『FOREVER』や『HOT SAUCE』とは異なる、クールな魅力を予感させるという反応がグローバルファンの間で続いている。

デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』は6月8日0時に発売される。また、6月26日から28日までソウル・ジャムシル屋内体育館で第2回ワールドツアーの幕が開き、グローバルなファンと交流する場となる。

なお、BABYMONSTERは3年連続で「SUMMER SONIC 2026」への出演も決定しており、2026年8月14日（金）に東京会場のZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセに登場する。