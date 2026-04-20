夏木マリ、“付き合いたての高校生”のようなラブラブ夫婦生活「出会った時が遅いから」「なるべく一緒に」 | RBB TODAY

女優の夏木マリが、19日放送のトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演し、夫との関係について語った。
番組では、パーカッショニストの夫・斉藤ノヴとの日常がVTRで紹介され、夏木の親しい友人からは「ラブラブなんですよ。高校生が付き合いたてですか？みたいな」と、仲むつまじい様子が明かされた。
2011年に59歳で結婚した夏木は、「出会った時が遅いから、時間がない」と語り、「なるべく一緒にいようってことになって」と夫婦のスタンスを説明。また、日本ではあまり“愛してる”と言わないという話題になった際、夏木が「え？ノヴさん（愛してると）言うよ」と話していたと友人が明かす場面もあった。さらに「言葉にしないと伝わらないからね。口に出して言ってもらわないと」と語り、愛情表現の大切さを語った。
また、「私たち若い時に出会っていたら、3日で別れてる」と冗談交じりに語る場面もあり、人生経験を重ねた今だからこその関係性であることも明かした。自然体で支え合う夫婦の姿が印象的な放送となった。
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