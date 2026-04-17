いぎなり東北産、結成10周年で1st写真集『MADE IN TOHOKU』発売決定！ | RBB TODAY

東北を拠点に活動する9人組アイドルグループ「いぎなり東北産」がメジャーデビュー＆結成10周年という節目を迎え、1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）を5月22日に発売することが決定した。

記念すべき1st写真集の撮影の舞台は、眩しい太陽と海が広がる沖縄のリゾート地。東北を拠点に活動する彼女たちが、ふだんのステージで見せる表情から一変し、南国の開放感に包まれて見せた「今この瞬間」の輝きを凝縮した内容になっている。

見どころは、青い空の下、思いっきりプールではしゃぐメンバーたちの姿だ。水しぶきとともに溢れる躍動感や、メンバー同士の仲の良さが伝わる無邪気な笑顔は、見る者に元気を与えてくれる内容となっている。

また、ラグジュアリーなホテルを舞台にした、しっとりとした大人びた雰囲気のカットも豊富に収録されており、爽やかさと艶やかさのギャップが楽しめる構成となっている。

メンバー9人の魅力が、“いぎなり”（宮城県の方言で「超」や「すごい」の意味）詰め込まれた、今の彼女たちを語る上で欠かせない永久保存版の仕上がりになっており、ページをめくるたびに新しい“東北産”に出会える必見の一冊だ。