18歳下元夫は「一体何を食べさせているのか」…7歳娘の肥満判定に韓国女優の不満爆発 | RBB TODAY

女優ハム・ソウォンが、娘の肥満判定を伝え、元夫に対する不満をあらわにした。

去る4月18日、ハム・ソウォンは自身のSNSを通じて、7歳の娘、ヘジョンちゃんの健康診断の結果を公開した。

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彼女が公開した資料には、低体重、正常、過体重、肥満にわかれたBMI（体格指数）表のうち、「肥満」の項目に丸がつけられており、目を引いた。

ハム・ソウォンは、娘の健康状態について、中国出身の元夫ジンファの育児法を指摘した。彼女は、「どうしましょう。うちの可愛い子が太ってきています」として、「週末にパパと会うなと言うわけにもいかないし、週末に子供と会う度に何をそんなに食べさせているのか、太って帰ってくる」と吐露した。

（写真＝ハム・ソウォンInstagram）1枚目：左からジンファ、へジョンちゃん

続けて、彼女は普段の自身の食事管理にも言及した。彼女は、「私が食べさせているメニューは私と同じなので、子供が太る理由がない」として、「一体2人が週末に何を食べているのかわからない」ともどかしさを訴えた。

結局、ハム・ソウォンは娘のダイエットを自ら管理すると宣言した。彼女は、「じわじわ太り始め、結局、肥満判定を受けた」として、「これからは私が管理しなければならない。ヘジョンのダイエットスタート」と付け加え、固い決意を見せた。

なお、ハム・ソウォンとジンファは2018年に18歳の年齢差を乗り越えて結婚し、1人娘のヘジョンちゃんが誕生したが、2022年に離婚を発表した。しかし、最近2人が復縁の意思をのぞかせており、世間の大きな関心を集めている。

◇ハム・ソウォン プロフィール

1976年6月5日生まれ。1995年の映画『ヘア・ドレッサー』でデビュー。女優活動のほか、歌手として曲も発表している。2018年に18歳下の中国人ジンファと結婚し、バラエティ番組『妻の味』（原題）で日常を公開したことでセレブ夫婦として愛された。しかし番組で紹介された義実家の別荘が宿泊施設だという疑惑、広州の新居が短期のレンタルハウスだとして“やらせ”疑惑が浮上。これを認めて番組から降板すると、以降はお騒がせタレントとしてのイメージが強い。

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