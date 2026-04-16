バーガーキング、特製スモークベーコンソースを使用した大型バーガーが登場！17日より販売開始 | RBB TODAY

バーガーキングは、17日より、大人気シリーズ「ビッグマウス」から新作2商品を期間限定で発売する。

バーガーキングの大人気シリーズ“ビッグマウス”からスモーキーな新作「スモークハウス」登場！

新商品は『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』と『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2種だ。

「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」単品1,490円、セット1,790円

いずれも直火焼きの100％ビーフパティ2枚を使用し、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた大型バーガーだ。

『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』はスモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、ピクルスを重ねた本格バーガー。『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』はカリカリの食感が特徴のオニオンリングとチェダーチーズ2枚を組み合わせたボリューム満点の一品だ。

また同日、「スモーキーフライドチキン」シリーズの新作『スモークハウス スモーキーフライドチキン』も期間限定で発売される。鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスで仕上げたチキンパティに、同じく「特製スモークベーコンソース」を合わせた本格チキンバーガーだ。

「スモークハウス スモーキーフライドチキン」単品640円、セット940円

さらにサイドメニューとして、ハバネロやレッドチリなど7種のスパイスを使用した旨辛な期間限定商品『ハバネロチキンナゲット』も新発売される。ソースはスモーキーな「BBQソース」とやさしい甘さの「マスタードソース」の2種から選べる。

「ハバネロチキンナゲット」5ピース 320円 、8ピース 470円、16ピース 790円

なお、東京競馬場店・栂池雪の広場店・京都競馬場店では、ビッグマウス新作2商品およびスモーキーフライドチキン各種の取り扱いがない。ハバネロチキンナゲットは一部店舗で取り扱いがない。価格はいずれも税込み表示。