「雪見だいふく」を自分好みにカスタマイズ！ロッテ、テイクアウト専門カフェを中目黒にオープン | RBB TODAY

ロッテは、テイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」を、6月17日から9月23日までの期間限定で東京・中目黒にオープンする。

「my雪見だいふく」店舗

同店では、「雪見だいふく」を自分好みにカスタマイズできる体験型メニューを提供。8種類のアイスと18種類のトッピング・仕上げを組み合わせることで、計648通りの「my雪見だいふく」を楽しめる。商品は店舗で一つ一つ“手づつみ”で仕上げられ、つつみたてならではの食感を味わえるという。オリジナルメニューは2個1セット900円（税込）から。

ｍｙ雪見だいふく

ｍｙ雪見だいふく

また、営業期間中は季節に合わせたスペシャルメニューも登場。6月・7月は、紫陽花のカラーをイメージした初夏限定メニューを販売する。フローズンヨーグルトにブルーベリーソース、クッキークランブルを合わせた、甘さ控えめですっきりとした味わいに仕上げている。なお、スペシャルメニューは数量限定で、アイスやトッピングなどの内容変更・追加はできない。

ドリンクメニューでは、天保年間創業の老舗茶舗「放香堂」による日本茶や、「放香堂加琲」のアイスコーヒーを用意。ほうじ茶、抹茶入り煎茶、抹茶入り玄米茶、和紅茶、アイスコーヒーなどを各380円（税込）で販売する。

さらに、店舗オリジナルロゴを使用したTシャツやキャップ、雪見うさぎのフレークシールなどの限定グッズも展開。Tシャツは3,000円（税込）、キャップは2,500円（税込）、フレークシールは500円（税込）で販売される。

店舗は東京都目黒区上目黒1-13-11 リバーサイド中目黒1Fにオープン。営業時間は平日13時から20時まで、土日祝は11時から20時まで。中目黒駅から徒歩3分、代官山駅から徒歩9分の場所に位置する。来店時には、予約・順番待ちシステム「EPARK」を利用できる。事前予約は来店6日前の0時から最大2枠まで可能で、予約枠に余裕がある場合は当日予約枠も用意される。