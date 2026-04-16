Kep1er輩出『ガルプラ』にも出演…日本人メンバー所属のmimiirose、ユン・ジアが脱退「申し訳ない」【全文】 | RBB TODAY

Kep1erを輩出したオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』にも出演したガールズグループmimiirose（ミミローズ）のユン・ジアがグループを脱退する。

ユン・ジアは4月15日、自身のSNSで「私は最近、mimiiroseを離れることになり、所属事務所との契約も終了することになりました」と、脱退のニュースを直接伝えた。

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彼女は「この決定はメンバーたちと十分な時間をかけて悩み、話し合った末に下したものです」とし、「突然の知らせでBloomii（ファン）を驚かせてしまったと思い、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と明かした。

続けて「これまでBloomiiと共に過ごした時間は私にとって大きな力であり、長く大切にしていきたいと思います。特にステージの上で見たBloomiiの姿は一生忘れられません」と感謝の思いを伝えた。

（写真提供＝OSEN）ユン・ジア

最後に「どんな形であっても、再びBloomiiの前に立てるよう努力していきますので、Bloomiiもそれぞれの場所で、それぞれの方法で小さな幸せを見つけていってほしいです」とメッセージを残した。

mimiiroseは、歌手のイム・チャンジョンが約200億ウォン（約20億円）の制作費を投じてローンチしたガールズプで、2022年に正式デビュー。しかし翌年、イム・チャンジョンが大規模な株価操作事件に関与したことで活動に支障をきたし、その後所属事務所を離れてPocket7エンターテインメントに移籍した。

移籍と同時にイェリンと日本人メンバーのアンナが加入し、7人組として活動してきた。2024年8月にリリースされた3rdシングル『REEBON』を最後に約2年間カムバックがない。

ユン・ジアのコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、ユン・ジアです。

このように文章でご挨拶することになり、少し慎重な気持ちです。

私は最近、mimiiroseを離れることになり、所属事務所との契約も終了することになりました。

この決定は、メンバーたちと十分な時間をかけて悩み、話し合った末に下したものです。

突然の知らせでBloomiiを驚かせてしまったと思い、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

これまでBloomiiと共に過ごした時間は、私にとって本当に大きな力であり、長く大切にしていきたいと思います。

特にステージの上で見たBloomiiの姿は、一生忘れられません。

どんな形であっても、再びBloomiiの前に立てるよう努力していきますので、Bloomiiもそれぞれの場所で、それぞれの方法で、小さな幸せを見つけていってほしいです。

mimiiroseの歩みを共にしてくれて、ありがとう。Bloomii。

（記事提供＝OSEN）

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